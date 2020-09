© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere il nostro ringraziamento a Ferruccio Sansa per aver combattuto una battaglia impari, quasi a mani nude. Rispetto alle condizioni di partenza il risultato incoraggia a costruire sin da ora una opposizione seria e coerente in Liguria". Lo afferma in una nota il portavoce nazionale di Sinistra italiana e deputato di Liberi e uguali Nicola Fratoianni. (Com)