- In una bella giornata per la democrazia italiana vincono De Luca, Emiliano e Giani e il Pd guidato da Nicola Zingaretti. Ora al lavoro per rilanciare l’Italia e completare le riforme dopo il successo del 'sì' al referendum". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, deputato Pd. (Rin)