Regionali: Salvini, M5s scomparsi da alcune Regioni, sono prima forza politica solo sulla carta

- "La prima forza politica presente in Parlamento, ormai solo sulla carta, è sparita da alcune Regioni, chi di dovere tragga le sue conseguenze". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa alla sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e l'esito delle regionali. "Se in una Regione come il Veneto il Movimento cinque stelle ha preso il 3 per cento e a casa Di Maio faticano ad arrivare al 10 e nell'unica Regione che ha provato l'alleanza Pd-Cinque stelle hanno preso una batosta memorabile. Lascio le conclusioni a chi di dovere", ha concluso Salvini. (Rem)