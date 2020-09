Referendum: Catalfo, con vittoria "sì" da cittadini scelta storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, "con la vittoria del 'sì' al referendum i cittadini hanno compiuto una scelta storica: quella di rendere il nostro Paese più efficiente, concreto e moderno. Non è solo un traguardo del Movimento cinque stelle - spiega l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, ma di tutti quegli italiani, senza bandiere politiche, che vogliono ripartire ricostruendo un’Italia migliore. Ringrazio tutti quelli che, nonostante il delicato momento che stiamo vivendo, si sono recati alle urne per esprimere il loro voto e tutti quelli che, con il loro lavoro e il loro impegno nei collegi, hanno permesso che questa votazione avvenisse in sicurezza". Catalfo prosegue: "Ora avanti con il piano di riforme in vista del Recovery fund. Dobbiamo riformare gli ammortizzatori sociali, introdurre il salario minimo e dotare il Paese di un Piano nazionale per le nuove competenze. Non ci fermiamo: il cambiamento", conclude il ministro, "è appena cominciato". (Rin)