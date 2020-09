Referendum: "sì" al 68 per cento. Regionali, centrosinistra in testa in Toscana e Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta proiezione sul voto per il referendum per il taglio dei parlamentari, elaborata su dati reali e diffusa dalla Rai, evidenzia una crescita del "sì", ora al 68,1 per cento mentre il "no" scende al 331,9. La copertura del campione è del 41 per cento.Quello raggiunto oggi è “un risultato storico”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, commentando le proiezioni sul voto. In un messaggio sul suo profilo “Facebook”, Di Maio ha dichiarato: “Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento cinque stelle tutto questo non sarebbe mai successo”. Ha parlato di un risultato straordinario il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, in una dichiarazione alla Camera. ""Ringrazio - ha aggiunto il viceministro all’Interno - tutti coloro che sono andati a votare per dare un sì convinto a questa riforma. Il M5s, per l’ennesima volta, è riuscito ad interpretare con un’ampia conferma del voto quello che è l’interesse dei cittadini. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere trainanti, il motore del cambiamento. Ringrazio il mio predecessore, Luigi Di Maio - ha concluso il senatore -, che ha creduto tantissimo in questa riforma. Noi non ci fermeremo qui con le riforme".GLI EXIT POLL PER LE REGIONALI - in aggiornamentoSecondo la prima proiezione di Opinio per Rai sulle elezioni regionali nelle Marche il candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli, sarebbe avanti con il 48,1 per cento. Più staccato il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi, con il 34,7 per cento di voti. Gian Mario Marcorelli, del Movimento 5 stelle, al 10,5 per cento. La copertura è del 7 per cento del campione.In Toscana secondo i primi exit poll sulle elezioni regionali diffusi dalla Sky Tg24 ed elaborati da Quorum il candidato presidente per il centrosinistra, Eugenio Giani, avrebbe una forbice di voti fra il 41 ed il 45 per cento. Non molto staccata la candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi, che raccoglierebbe fra il 38 ed il 42 per cento dei voti. La candidata del Movimento 5 stelle, Irene Galletti, sarebbe invece fra l'8 ed il 12 per cento.In base alla prima proiezione di Opinio per Rai sulle elezioni regionali in Veneto il governatore uscente del centrodestra Luca Zaia avrebbe staccato il proprio sfidante Arturo Lorenzini raccogliendo il 74,2 per cento dei voti. Per il candidato del centrosinistra il 16,1 per cento. La copertura è del 7 per cento del campione.Secondo i primi exit poll sulle elezioni regionali in Campania diffusi dalla Rai ed elaborati da Opinio il governatore uscente della Campania e candidato del centrosinistra, Vincenzo De Luca, sarebbe avanti con un risultato fra il 54 ed il 58 per cento. Staccato il candidato del centrodestra, Stefano Caldoro, che non andrebbe oltre il 23-27 per cento.Michele Emiliano in vantaggio in Puglia. Lo dicono le prime proiezioni di Opinio per Rai sulle elezioni regionali in Puglia. Il governatore uscente e candidato del centrosinistra, Michele Emiliano, avrebbe raccolto il 46 per cento dei voti mentre lo sfidante di centrodestra, Raffaele Fitto, si fermerebbe al 40,1. Il 10,4 per cento per la candidata del Movimento 5 stelle Antonella Laricchia. La copertura è del 6 per cento del campione.Secondo i primi exit poll sulle elezioni regionali in Liguria diffusi da Sky Tg24 il governatore uscente e candidato del centrodestra, Giovanni Toti, avrebbe raccolto fra il 53 ed il 57 per cento. Per il candidato del centrosinistra, Ferruccio Sansa, una forbice fra il 33 ed il 37 per cento dei voti.Nelle elezioni nella Regione Valle D'Aosta è in testa la Lega con il 20-24 per cento, con una copertura del campione dell'80 per cento. E' quanto emerge dal primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai.Secondo la prima proiezione Opinio per Rai sulle elezioni regionali in Toscana il candidato presidente per il centrosinistra, Eugenio Giani, sarebbe in vantaggio con il 46,4 per cento. Non molto staccata la candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi, che raccoglierebbe 42,1 per cento. La candidata del Movimento 5 stelle, Irene Galletti, sarebbe invece al 6,7 per cento. La copertura del campione è del 6 per cento. (Rin)