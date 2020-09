Referendum: Carrara (FI), avanza demagogia, arretra rinnovamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, "chiedere agli elettori di tagliare le poltrone è facile demagogia, ma la democrazia non si costruisce tagliando la rappresentanza parlamentare nei territori e promettendo un falso cambiamento. La vittoria del 'sì' al referendum - continua il parlamentare in una nota - apre una serie di problemi, politici e legislativi, di non poco conto. E il governo che non ha più nel paese la maggioranza elettorale e che prosegue fra mille divisioni solo per l'attaccamento alle poltrone, lascerà insolute le problematiche nate con la vittoria del 'sì', mentre i veri punti nodali della riforma, come ad esempio il bicameralismo perfetto e i regolamenti parlamentari", conclude l'esponente di FI, "rimarranno tutti sul tavolo". (Com)