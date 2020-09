Torino: Montaruli (FdI), grillini moralisti solo con avversari, Appendino si dimetta per incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo garantisti e vale anche per Appendino. Lascia di stucco però come lei che ha speculato sulla parola onestà, costruendoci la propria carriera politica, non applichi questa regola a se stessa". A dichiararlo è la parlamentare di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli. Prosegue: "Ad altri avrebbe chiesto dimissioni, a se stessa chiede solo una autosospensione dal movimento cinque stelle che semmai doveva avvenire ad inizio indagine. Appendino si deve dimettere per incapacità, perché al di là del giudizio espresso in sentenza, è oggettivo che la sua gestione della città che emerge pure nel caso Ream è frutto di manifesta incompetenza". (Rpi)