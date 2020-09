Regionali: presidente Fontana, vittoria Zaia merito di anni di lavoro, più forti per autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma di Luca Zaia alla presidenza della Regione Veneto, secondo il collega lombardo Attilio Fontana, rinforza la battaglia per l'autonomia differenziata. "La vittoria del caro amico Luca Zaia, con un margine incolmabile e l'alta affluenza, è merito di anni di lavoro e battaglie per la propria regione, il Veneto e i veneti lo ringraziano con questo grande risultato", scrive Fontana su Facebook. "Avanti, insieme e più forti per l'Autonomia", conclude il governatore lombardo. (Rem)