Imprese: limitare gli effetti del fumo con prodotti alternativi, la nuova sfida del mercato del tabacco

- Limitare gli effetti negativi del fumo sulla salute fornendo ai fumatori prodotti alternativi alle sigarette tradizionali, senza deludere le attese del consumatore. Di questo si è parlato oggi al panel "Il futuro della nicotina", ospitato in video conferenza in occasione del Global Tobacco & Nicotine Forum (Gtnf), il forum di settore che ogni anno ospita i principali attori delle industrie del tabacco e degli enti regolatori di settore, alla presenza di esperti della salute ed altri tecnici. Il dibattito ha dato spazio agli ultimi sviluppi nella ricerca di prodotti alternativi alle sigarette tradizionali con un focus sui prodotti del tabacco riscaldato, considerati di ridotta esposizione alle sostanze nocive. Riguardo alle autorizzazioni che le principali industrie del tabacco devono ottenere per la commercializzazione dei nuovi dispositivi con informazioni sul diverso profilo di rischio per il consumatore - è il caso di Iqos di Philip Morris - la Food and Drugs Administration (Fda) ha ripercorso nel suo intervento di oggi gli elementi che hanno portato l'organismo ad autorizzare, lo scorso 7 luglio, la commercializzazione di questo tipo di dispositivo come prodotto “a ridotta esposizione” di sostanze dannose. (segue) (Res)