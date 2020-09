Imprese: limitare gli effetti del fumo con prodotti alternativi, la nuova sfida del mercato del tabacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Fda, il loro principale punto a favore è proprio la mancata combustione di carta e tabacco, un elemento che permette di limitare in modo considerevole la produzione di componenti chimici nocivi e lo rende in questo senso un prodotto appropriato per promuovere la salute pubblica rispetto ai danni dovuti alle sigarette tradizionali. Nel quadro di un più ampio obiettivo che propone di creare un'alternativa soddisfacente per circa 1 miliardo di fumatori a livello globale, secondo gli esperti è probabile che questi prodotti sostituiscano del tutto le tradizionali sigarette: il dato trova conferma anche in Italia dove il consumo di sigarette è calato del 6,8 per cento rispetto ai volumi del 2017, trainato da campagne di sensibilizzazione e proprio dai tabacchi da inalazione senza combustione, pur mantenendo stabile il calo complessivo nel mercato del tabacco (-1,59 per cento rispetto al 2017). (Res)