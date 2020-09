Coronavirus: Gemelli, a Djokovic ultimo dei tamponi fatti ad atleti a Internazionali Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa in bellezza, con il tampone fatto a un campione del calibro di Novak Djokovic prima della finale maschile, in corso sul Centrale del Foro Italico, l'attività di screening per il Covid-19 messa in campo dalla squadra del policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs agli Internazionali Bnl d'Italia di Tennis che si concludono oggi. "Quello fatto a Djokovic è stato l'ultimo dei quasi tremila tamponi effettuati in occasione di questa grande manifestazione sportiva, rinviata dalla primavera a fine estate, causa emergenza Covid-19". Lo si legge in una nota del policlinico Gemelli di Roma. "Uno sforzo importante concentrato in pochi giorni che ha consentito lo svolgimento degli Internazionali di Tennis a Roma perché la regola data congiuntamente dall'ATP (Association of Tennis Professionals), l'associazione degli atleti maschili e dalla Wta (World tennis association), quella delle atlete donne, imponeva un controllo sia all'ingresso, che durante il torneo al fine di creare una 'bolla' Covid-free". (segue) (Com)