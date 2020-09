Coronavirus: Gemelli, a Djokovic ultimo dei tamponi fatti ad atleti a Internazionali Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 7 settembre – ricorda nella nota il professor Francesco Landi, responsabile controllo Covid agli Internazionali di d'Italia di Tennis, insieme al professor Maurizio Sanguinetti - abbiamo allestito tre postazioni, due presso gli alberghi dove arrivavano direttamente dall'aeroporto gli atleti, e una terza al Foro Italico, per sottoporre a test tutti i membri dello staff che avrebbero potuto entrare a contatto con i tennisti (dagli arbitri, agli autisti) e per i tennisti stessi che venivano testati, secondo la regola internazionale, con un Rt-Pcr test (il 'tampone') ogni 4 o 5 giorni (rispettivamente i maschi e le femmine)". La buona notizia, giunta a coronamento di questo grande lavoro è che non è emerso alcun positivo. "Gli Internazionali Bnl d'Italia si sono così svolti in piena sicurezza – prosegue il professor Landi - grazie alla straordinaria collaborazione tra lo staff del Policlinico Gemelli e la Federazione Italiana di Tennis. Un ringraziamento particolare va al professor Maurizio Sanguinetti, direttore della microbiologia e virologia del Gemelli, che ci ha consentito di garantire la consegna del referto a tutti entro 12 ore e ai top player entro 3 ore. Grandissima la collaborazione e la disponibilità di tutti, anche degli atleti più iconici. E come segno tangibile di ringraziamento per l'attività svolta, in rappresentanza di tutto lo staff del Gemelli, ieri mi hanno chiesto di fare la premiazione del doppio maschile". (Com)