Referendum: Dadone, scritta bella pagina di storia, ora avanti con riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi gli italiani hanno scritto una bella pagina di storia. Una pagina che non avremmo mai potuto leggere senza l'azione propulsiva del Movimento cinque stelle". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, commenta l'esito del referendum sul taglio dei parlamentari. "I cittadini hanno premiato una riforma circoscritta e puntuale, rispettosa dello spirito della Costituzione, del loro voto e dello stesso strumento referendario", spiega per poi esortare ad andare "avanti con le necessarie modifiche ai regolamenti parlamentari, il voto ai diciottenni per il Senato, il taglio degli stipendi dei parlamentari e soprattutto con una legge elettorale che sia davvero rispettosa della rappresentanza".(Rin)