Torino: Moderati, no comment su sentenza Ream, condanna per Appendino è politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è nello stile dei Moderati commentare le sentenze: non l'abbiamo mai fatto e non lo facciamo oggi a proposito della condanna appena emessa nell'ambito del processo Ream. Le sentenze si commentano da sole. Il nostro giudizio di condanna, nettissimo, è invece sull'operato politico in questi primi quattro anni abbondanti di Amministrazione Appendino, che bocciamo senza appello: quattro anni che ci consegnano una città impoverita, insicura, che ha perso occasioni di sviluppo, sempre più asfittica dal punto di vista economico e culturale, che non ospiterà le Olimpiadi Invernali e che dice addio al Salone dell'Auto". Così gli esponenti dei Moderati Giacomo Portas, Silvio Magliano e Carlotta Salerno. (Rpi)