Usa: il dipartimento di Giustizia designa Washington, New York, Portland e Seattle come "giurisdizioni anarchiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha designato lo Stato dell’Oregon e le città di Washington, New York, Portland e Seattle come "giurisdizioni anarchiche". È quanto si legge in una nota dello stesso dipartimento di Giustizia, secondo cui le amministrazioni oggetto del provvedimento "hanno permesso che la violenza e la distruzione di proprietà persistessero e si sono rifiutati di intraprendere misure ragionevoli per contrastare le attività criminali", in riferimento alle proteste del movimento Black Lives Matter che hanno messo a ferro e fuoco decine di città in seguito all’uccisione dell’afroamericano George Floyd, avvenuta lo scorso 25 maggio a Minneapolis per mano di un agente di polizia.La designazione avviene dopo che all’inizio di settembre il presidente Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo in cui ordinava al dipartimento di Giustizia di identificare le giurisdizioni che, a suo avviso, non stavano applicando la legge in modo appropriato, pena la revoca dei finanziamenti federali alle amministrazioni designate.L'ordine esecutivo, emanato lo scorso 2 settembre, concedeva inoltre al direttore dell'Ufficio per la gestione e il bilancio 30 giorni di tempo per fornire indicazioni alle agenzie federali sulla limitazione dell'idoneità alle sovvenzioni federali per le città inserite nell'elenco. (Nys)