Referendum: comune Latina, voto in sicurezza, garantito anche a persone in isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni referendarie si sono svolte nella piena regolarità grazie agli uffici comunali che sono riusciti a dare continuità di servizio nonostante questa consultazione referendaria sia stata caratterizzata dalle peculiari attenzioni richieste dall’emergenza Covid. Lo rende cono il Comune di Latina. "Nella giornata di sabato è stata garantita la piena composizione di tutti i 116 i seggi cittadini e dei 4 speciali previsti dalle normative anti Covid - si legge in una nota -. Per cause varie ci si è trovati a gestire la rinuncia, e la conseguente sostituzione, di 31 presidenti di seggio, pari al 25 per cento del totale, e di circa 170 scrutatori, il 36 per cento dei sorteggiati. Al Comune di Latina è stata inoltre affidata la gestione della raccolta del voto referendario, in tutta la provincia di Latina, per coloro che non si potevano recare ai seggi causa Covid. La circolare ministeriale fissava al 16 settembre la scadenza per la raccolta delle richieste di votazione da parte delle persone in isolamento. A quella data sono state ricevute soltanto 4 richieste, provenienti tutte dal Comune di Minturno, ma poi il Comune ha raccolto ulteriori 26 richieste da parte di persone poste in contumacia dopo il 16 settembre: 4 a Formia, 9 a Santi Cosma e Damiano, 1 a Sperlonga, 4 a Cisterna, 3 a Sabaudia, 3 a Roccagorga e 2 a Latina". (segue) (Com)