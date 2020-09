Referendum: comune Latina, voto in sicurezza, garantito anche a persone in isolamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Latina sottolinea anche "l’attività svolta nell’allestimento e nell’assistenza fornita dal servizio decoro che, tramite un appalto per l’allestimento dei seggi elettorali, ha lavorato su 36 plessi. Sei le unità in campo che hanno tra l’altro dovuto fare fronte, con successo, alle emergenze scaturite nel plesso di Borgo Isonzo, per mancanza di pressione sulla rete idrica, e di Via Bachelet, per infiltrazioni d’acqua". L’assessora Briganti esprime "grande soddisfazione per i risultati dell’attività della macchina amministrativa elettorale che ha dato risposte pronte e articolate alle diverse esigenze manifestate, non solo dalla nostra città, ma dall’intero territorio provinciale nell’espressione del voto referendario da parte dei cittadini in quarantena. Inoltre si è prontamente sopperito alle consistenti rinunce dei commissari designati, grazie ai riservatari di nomina derivanti dal sorteggio che si conferma essere strumento di individuazione idoneo anche nelle situazioni di criticità". (Com)