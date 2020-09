Referendum: Mantovani (M5s), vittoria di tutti i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle Maria Laura Mantovani, capogruppo nella commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, rileva che "la vittoria del 'sì' conferma che la direzione che abbiamo intrapreso è quella che vogliono i cittadini. Un numero di parlamentari più snello ed adeguato ai numeri degli altri Paesi - sottolinea la parlamentare in una nota -, per un Parlamento più agile ed efficace. Con questo risultato abbiamo la dimostrazione che il M5s si è preso a cuore una battaglia giusta e vicina ai cittadini. È l'inizio di un cambiamento che dà il via ad una serie di altre riforme in cui i cittadini verranno messi al centro e saranno protagonisti. Perché il nostro obiettivo - conclude l'esponente pentastellata - è avere rappresentanti migliori e anche cittadini migliori". (Com)