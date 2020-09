Regionali: Speranza, ora trasformare alleanza di governo in progetto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo concorso in tutte le Regioni al voto a costruire le coalizioni di centrosinistra e a favorire l'unità tra le forze che sostengono il governo. Gli elettori sono più avanti dei gruppi dirigenti e ci indicano la strada giusta superando le divisioni che permangono ancora tra le leadership. Ora dobbiamo lavorare tutti assieme per trasformare l'alleanza di governo in un vero progetto politico". Lo afferma Roberto Speranza, commentando i primi dati sul voto.(Rin)