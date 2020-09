Regno Unito: coronavirus, Irlanda del Nord annuncia divieto di incontro tra diversi nuclei familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro nord irlandese, Arlene Foster, ha annunciato che nuclei familiari diversi non potranno più incontrarsi fino a nuovo ordine, allargando le restrizioni finora applicate solo ad alcuni centri abitati nella nazione. Rimane il divieto di assembramento di più di sei persone all'aperto. Foster ha giustificato la decisione affermando che fare nulla non era un'opzione, come non lo era ritornare ad una quarantena totale.(Rel)