Usa: salma della giudice Ginsburg sarà esposta presso la Corte suprema fino a giovedì

- La salma della giudice della Corte suprema Ruth Bader Ginsburg, deceduta il 18 settembre all’età di 87 anni, resterà esposta fino a giovedì prossimo presso la sede della Corte suprema, a Washington, prima di essere trasferita venerdì nella Statuary Hall del Campidoglio, dove è prevista una cerimonia formale per gli ospiti invitati. Lo ha annunciato oggi la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi. Secondo quanto riferito in precedenza dalla Corte suprema, dopo una cerimonia privata alla presenza dei familiari, la bara con il corpo di Ginsburg sarà trasportata in cima alla scalinata della Corte per l’esibizione pubblica all'aperto. L'edificio della Corte Suprema è stato chiuso al pubblico da marzo a causa della pandemia di coronavirus. La salma sarà quindi collocata sul Lincoln Catafalque, che conteneva la bara del presidente Abraham Lincoln, mentre la prossima settimana si terrà una cerimonia di sepoltura privata presso il cimitero nazionale di Arlington. Ginsburg è morta venerdì scorso all'età di 87 anni per un cancro al pancreas. La giudice ha prestato servizio alla Corte suprema per 27 anni ed è stata una pioniera dell'uguaglianza delle donne nella sua carriera legale. (segue) (Nys)