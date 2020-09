Usa: salma della giudice Ginsburg sarà esposta presso la Corte suprema fino a giovedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte della giudice Ginsburg e la questione legata alla sua sostituzione alla Corte suprema rischiano ora di aprire una frattura difficilmente sanabile in seno al Congresso degli Stati Uniti, in grado di avvelenare i rapporti tra Repubblicani e Democratici ben oltre il voto del prossimo 3 novembre. Il presidente Donald Trump ha infatti chiarito di voler tirare dritto e nominare un nuovo giudice prima del giorno delle elezioni. Oggi, in un’intervista a “Fox News”, ha aggiunto che l’annuncio è atteso per “venerdì o sabato” e che la rosa dei potenziali candidati è ridotta a cinque nomi (nel corso del fine settimana sono emersero in particolare come favorite Amy Coney Barrett e Barbara Lagoa). Una determinazione che irrita fortemente i Dem, che ricordano come nel 2016 il Senato impedì all’allora presidente Barack Obama di nominare il successore del giudice Antonin Scalia, deceduto nel febbraio di quell’anno, nove mesi prima delle elezioni che avrebbero portato Trump alla Casa Bianca. (Nys)