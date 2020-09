Regionali: Salvini, da domani Lega e centrodestra alla guida di 15 Regioni su 20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, osserva che "come sempre e più di sempre, anche questa volta dico grazie ai milioni di italiane e di italiani che ci hanno dato fiducia. Se i dati verranno confermati - continua l'ex ministro dell'Interno su Facebook a proposito delle Regionali -, da domani Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 Regioni su 20! E anche dove non ce l’abbiamo fatta, tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia".(Rin)