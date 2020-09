© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini italiani hanno dato il via libera al taglio dei parlamentari con un netto "sì" che dati del Viminale certificano attestarsi al 69,58 per cento contro il 30,42 del "no" quando le sezioni scrutinate sono 56.109 su 61.622. L'Affluenza alle urne è stata pari al 53,84 per cento, un dato, questo, che è definitivo. (Rin)