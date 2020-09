Libia, Sarraj a sorpresa in Turchia dopo l'annuncio di dimissioni entro ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ore decisive per il futuro del Consiglio presidenziale di Tripoli, l’organo esecutivo della Libia riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il presidente e primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, si trova a sorpresa in Turchia da ieri sera, secondo quanto appreso ad “Agenzia Nova” da due diverse fonti del Gna e di Ankara. Si tratta della seconda visita in due settimane per il capo dell’esecutivo di Tripoli, dopo l’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan avvenuto il 6 settembre scorso a Istanbul. Venerdì scorso, 18 settembre, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto con dispiacere l’annuncio di Sarraj di lasciare il potere a una nuova autorità esecutiva entro il mese di ottobre. “Sentire questa notizia ci è dispiaciuto", ha detto il presidente turco, aggiungendo che delegazioni turche potrebbero tenere colloqui con l'esecutivo di Sarraj questa settimana. "A Dio piacendo, con questi incontri faremo prendere alla questione la direzione che deve prendere", aveva detto il capo di Stato. Erdogan aveva poi aggiunto che "il golpista (Khalifa) Haftar finirà per perdere”.Sulla questione è intervenuto oggi anche Ibrahim Kalin, portavoce presidenziali turca, che in un'intervista all'agenzia stampa "Demiroren News", ripresa dal quotidiano “Daily Sabah”, ha detto che "i colloqui con Sarraj continueranno: abbiamo lavorato con lui a stretto contatto nell'ultimo anno e mezzo grazie all'iniziativa del nostro presidente". Il Gna, ha detto Kalin, "resta l'istituzione riconosciuta a livello nazionale, al di là delle singole personalità" e la Turchia "prosegue i contatti con altri attori" all'interno della compagine governativa di Tripoli. Quanto agli accordi con il Gna sulla sicurezza e la cooperazione militare e (soprattutto) sui confini marittimi nel Mediterraneo, il portavoce ha detto che "i memorandum restano in vigore" a prescindere dal processo politico in corso in Libia. Kalin ha aggiunto che funzionari turchi potrebbero recarsi a Tripoli "nei prossimi giorni" per discutere i recenti sviluppi.A difendere i patti Ankara-Tripoli ci ha pensato anche il ministro della Difesa del Gna tripolino, Salah Eddine al Namrush, considerato molto vicino alla Turchia. In un intervento su Facebook, Namrush ha detto che i due paesi hanno avviato l'attuazione di una serie di programmi per la riorganizzazione dell'esercito libico, inclusa la risistemazione di forze armate, difesa aerea, unità antiterrorismo, unità per operazioni speciali e marina. Una prima sessione di addestramento è programmata a ovest di Tripoli, ha reso noto il ministro, aggiungendo che obiettivo del programma turco-libico è fornire a Tripoli un esercito in linea con gli standard internazionali. Il 17 agosto, Namrush aveva già annunciato la firma di un accordo con gli omologhi di Turchia e Qatar affinché questi fornissero assistenza nella risistemazione dell'esercito libico. Secondo il quotidiano turco "Daily Sabah", il modello operativo con cui Ankara fornirà assistenza ai libici è quello adottato nel 1993 come da accordo militare tra Turchia e Azerbaigian dopo la guerra con l'Armenia nel Nagorno-Karabakh.Intanto proprio oggi i ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno stabilito di imporre sanzioni economiche a due persone e tre società accusate di aver infranto l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite contro la Libia. Secondo le indiscrezioni della stampa, confermate poi dall'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, le due persone su cui sono state imposte le sanzioni sono cittadini libici e le società, attive nei settori marittimo e aeronautico, hanno sede in Turchia, Giordania e Kazakistan. Lo scorso marzo, l'Unione europea ha avviato una missione navale, Irini, per fare in modo che venga rispettato l'embargo sulle armi in Libia stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo la caduta dell'ex rais Muammar Gheddafi nel 2011. Dal 4 maggio, giorno dell'inizio delle attività in mare, gli assetti dell’operazioni Irini hanno interrogato 650 navi sospette (hailing) e hanno effettuato 12 visite a mercantili (friendly approach) per ottenere informazioni sui traffici illeciti nel Mediterraneo centrale. In questi quattro mesi, Irini ha anche segnalato la presenza di 80 voli di interesse da e per la Libia, contribuendo a implementare l'embargo di armi e il controllo del traffico illecito di petrolio con 14 rapporti, consegnati al Panel di esperti delle Nazioni Unite.Lo scorso 16 settembre, Sarraj ha annunciato l’intenzione di dimettersi, facendo però capire che resterà in carica senza la nascita di un nuovo esecutivo. Due giorni dopo, il vice presidente del Consiglio presidenziale, Ahmed Maiteeq, ha annunciato la firma di un accordo con il Comando generale dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar per la ripresa delle esportazioni petrolifera. L'intesa Maiteeq-Haftar, raggiunta a Sochi, in Russia, è stata accolta con freddezza dalla comunità internazionale ed è stata respinta dall'Alto Consiglio di Stato, il "Senato" libico con sede a Tripoli, e da diversi attori politici legati alla Fratellanza musulmana. Khaled al Mishri, presidente del Consiglio di Stato, ha invitato il Consiglio presidenziale ad aprire "un'indagine urgente” sull’intesa con Haftar, dal momento che Maiteeq avrebbe a suo dire “violato le sue legittime competenze". Il comandate della regione militare occidentale della Libia, il generale Osama Jawili, ha annunciato il proprio rifiuto del “presunto accordo” dicendosi “in attesa di una presa di posizione da parte dei membri della presidenza e dai parlamentari”. Né da Sarraj, né dal Consiglio presidenziale, né dalla Turchia per ora non è arrivato alcun commento sulla vicenda.Le Nazioni Unite (che ancora non si sono pronunciate sull'intesa per la riapertura dei pozzi) stanno portando avanti in Marocco e in Svizzera un dialogo politico che dovrebbe condurre alla nascita di un nuovo Consiglio presidenziale “ristretto”, con tre membri in rappresentanza delle regioni della Libia (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan), più un primo ministro “indipendente” dall’organo di presidenza. La sede del nuovo organo esecutivo potrebbe essere Sirte, città “neutrale” nell’attuale scontro tra est e ovest, roccaforte della tribù dei Qadhafa. Secondo diversi osservatori, grazie all'intesa con Haftar, il vicepresidente Maiteeq - abile e influente politico di Misurata con molti contatti in Italia - potrebbe essere il nome giusto per succedere a Sarraj alla guida del Consiglio di presidenza. Al contrario, secondo l’analista Tarek Megerisi, policy fellow presso l’European Council on Foreign Relations (Ecfr), intervistato da "Agenzia Nova" lo scorso 17 settembre, le personalità proposte per il nuovo Consiglio presidenziale avranno nomi già noti prima, ma che non sono attualmente sotto i riflettori: “E’ probabile che i nomi proposti per il nuovo Consiglio presidenziale siano collegati a diversi gruppi politici: saranno nomi che abbiamo sentito prima, ma che non sono attualmente sotto i riflettori, persone come Faisal Gergab e Aref al Nayed”.Da parte sua, la National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera della Libia con sede a Tripoli, si è limitata a revocare sabato sera, 19 settembre, lo stato di forza maggiore "dai porti e dai giacimenti petroliferi sicuri". "Lo stato di forza maggiore viene revocato dai campi e dai porti sicuri", spiega la Noc in un comunicato, precisando che la serrata permane "sui giacimenti petroliferi e sui porti dove è confermata la presenza delle bande della Wagner e di altri gruppi armati che ostacolano le attività e le operazioni della National Oil Corporation". Mustafa Sanallah, presidente della Noc, ha dichiarato: "La nostra principale preoccupazione è avviare la produzione e le esportazioni, tenendo conto della sicurezza dei lavoratori e delle operazioni, oltre a prevenire qualsiasi tentativo di politicizzare il settore petrolifero nazionale". La compagnia ha tenuto a precisare che la gestione degli affari finanziari libici è una "questione politica" che non riguarda la Noc, assicurando di "lavorare con completa trasparenza sotto la direzione dell'autorità esecutiva per quanto riguarda l'allocazione di nuove entrate".Nonostante il giacimento petrolifero di Sharara, nel sud-ovest del Paese, sia all'interno delle zone ritenute “non sicure” per la presenza di mercenari stranieri, una fonte locale di Ubari ha confermato la parziale ripresa della produzione nel sito. Il responsabile del movimento "Rabbia Fezzan", Bashir al Sheikh, ha detto al quotidiano economico libico "Sada" che i responsabili del campo di Sharara hanno ripreso le attività dopo aver ottenuto il via libera. In precedenza, una fonte petrolifera aveva riferito allo stesso quotidiano che i giacimenti petroliferi e i porti sono pronti a produrre ed esportare, ad eccezione di Sidra e Ras Lanuf. Sharara si trova a circa 200 chilometri a Ovest di Sebha, principale città del sud libico, ed è gestito dalla joint venture Akakus, che riunisce oltre la Noc, la spagnola Repsol, la francese Total, l’austriaca Omv e la norvegese Statoil, con una produzione di circa 300 mila barili al giorno. Dopo oltre 240 giorni, il blocco dei terminal di esportazione di prodotti petroliferi e il conseguente stop ai giacimenti che estraggono idrocarburi in Libia ha causato perdite superiori a 9,8 miliardi dollari. La produzione petrolifera in Libia, Paese membro dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e prima nazione in Africa per riserve stimate, è crollata da 1,2 milioni di barili al giorno di inizio 2020 a 100 mila barili circa, in conseguenza del blocco attuato da Haftar il 17 gennaio (alla vigilia della Conferenza di Berlino sulla crisi libica) per mezzo delle tribù a lui fedeli in nome di una più equa distribuzione dei proventi degli idrocarburi.Va registrato, infine, come il viceministro degli Esteri della Russia e inviato speciale del Cremlino in Medio Oriente e Africa, Mikhail Bogdanov, abbia sottolineato la necessità di rafforzare la tregua in Libia per costruire il dialogo tra le parti in conflitto tra loro. Nelle dichiarazioni alla stampa, Bogdanov ha lanciato l’allarme per quello che ha definito un “vuoto amministrativo” che si sarebbe verificato poco l’annnuncio di Sarraj di cedere il potere ad una nuova autorità esecutiva entro la fine del prossimo mese di ottobre. In Libia è in vigore da giugno una fragile tregua tra le forze alleate al Gna, sostenute da Turchia e Qatar, e l'autoproclamato Esercito nazionale libico, coadiuvato da Emirati Arabi Uniti, Egitto e Russia, lungo la linea che da Sirte, città costiera situata a metà strada circa fra Tripoli e Bengasi, e la base aerea di Al Jufra, dove sono presenti aerei da guerra russi pilotati da mercenari del gruppo Wagner. Il cessate il fuoco è stato ulteriormente rafforzato lo scorso agosto dalle dichiarazioni del premier Sarraj da un lato e dal presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk Aguila Saleh dall'altro, per chiedere lo stop ai combattimenti e la ripresa del dialogo politico sotto l'egida delle Nazioni Unite. (Lit)