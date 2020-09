Regionali: Rossomando, Pd forza trainante centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto delle elezioni regionali "conferma il ruolo centrale del Partito democratico che traina le coalizioni di centrosinistra in Regioni di grande rilevanza come Toscana, Campania e Puglia". Lo scrive in una nota la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando. "Con questa consapevolezza, come ha detto il segretario Zingaretti, è necessario ora aprire una stagione delle riforme, parallelamente al lavoro decisivo sul Recovery fund, che sarà il principale banco di prova per governo e maggioranza. Si tratta - conclude Rossomando - di sfide che siamo pronti ad affrontare con ancora maggiore forza dopo questa tornata elettorale".(Com)