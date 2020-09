Afghanistan: Pontecorvo, Nato impegnata per ambiente in cui pace duratura e inclusiva sia possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati e i partner della Nato sono impegnati a contribuire per un ambiente dove una pace sostenibile, duratura e inclusiva sia possibile in Afghanistan. Lo ha detto in un video su Twitter l'alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo. "Oggi, la pace in Afghanistan è davvero a portata di mano. Una settimana fa sono iniziati a Doha i dialoghi intra afgani, una pietra miliare che segna l'inizio di una nuova fase nel processo di pace di proprietà e a guida afgana", ha detto. Per Pontecorvo si tratta di una "opportunità storica" per arrivare "a porre fine a decadi di conflitto". Pontecorvo ha sottolineato che la maggior parte degli afgani non ha conosciuto il proprio paese in pace, "ma lo spera". Il popolo spera in una pace "duratura, che ponga fine alle violenze, salvaguardi i diritti umani, specialmente di donne, bambini e minoranze etniche, preservi le conquiste duramente ottenute negli ultimi 20 anni e faccia in modo che l'Afghanistan non sia mai più un rifugio sicuro per i terroristi". Pontecorvo ha ricordato che la missione della Nato ha l'obiettivo di sostenere i risultati del processo di pace e ottenere una pace duratura e la sicurezza. "Gli alleati e i partner della Nato sono impegnati a contribuire per un ambiente dove una pace sostenibile, duratura e inclusiva sia possibile", ha continuato. "Lo facciamo formando e assistendo le forze di sicurezza afgane e dando loro il sostegno finanziario così che assicurino la pace per il bene degli afgani. E stanno facendo un lavoro meraviglioso", ha concluso. (Beb)