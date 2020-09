Regionali: Emiliano in testa in Puglia, Giani in Toscana. Sì al Referendum con il 69,58 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini italiani hanno dato il via libera al taglio dei parlamentari con un netto "sì" che dati del Viminale certificano attestarsi al 69,58 per cento contro il 30,42 del "no" quando le sezioni scrutinate sono 56.109 su 61.622. L'Affluenza alle urne è stata pari al 53,84 per cento, un dato, questo, che è definitivo.REGIONALI - in aggiornamentoAndando ad analizzare i dati relativi alle prime proiezioni di Opinio per Rai sui risultati delle singole liste elettorali nelle elezioni regionali, emergono alcuni dati interessanti ed in controtendenza. E' il caso delle Marche dove nonostante le proiezioni evidenzino la vittoria del candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli, il Partito democratico si conferma primo partito con il 23,8 per cento dei voti. Dietro la Lega con il 20,8 per cento e Fratelli d'Italia che però raggiunge il 19,4 per cento.Partito democratico che si conferma prima formazione politica anche in Puglia, con il 19,4 per cento dei voti. Non preventivati i risultati del centrodestra con Fratelli d'Italia che stacca la Lega: per il partito di Giorgia Meloni il 13,3 per cento mentre per il Carroccio, stando a queste proiezioni, il 7,9 per cento. Percentuale che rischia di tenere fuori il partito dal Consiglio regionale poiché la soglia è all'8 per cento.In Campania il Pd raggiunge invece, stando alle proiezioni, il 17,4 per cento: al secondo posto la lista De Luca presidente con il 13,6 per cento. Il Movimento cinque stelle si attesta al 12,5 per cento e supera la Lega che raggiunge il 7,9 per cento.La lista del governatore uscente Luca Zaia, in Veneto, raggiunge addirittura il 47,3 per cento e stacca nettamente la Lega che si ferma al 14,9 per cento. Lega che secondo le proiezioni sarebbe primo partito in Liguria con il 19,7 per cento. Distante di circa un punto, con il 18,1 per cento, il Partito democratico. Ottimo risultato anche per la lista del governatore Toti che raggiunge il 17,9 per cento.Infine in Toscana, stando alle proiezioni, il Pd stacca la Lega con il 34,4 per cento dei voti mentre il partito guidato da Matteo Salvini si ferma al 22,6. Il 13 per cento per Fratelli d'Italia (Rin)