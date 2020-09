Regionali: Giani, orgoglioso del risultato in barba ai sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato governatore del centrosinistra in Toscana, Eugenio Giani, ha commentato il risultato elettorale che lo vedrebbe in vantaggio, sottolineando che "i toscani hanno votato per la Toscana ed io sono orgoglioso". "E' un risultato che mi rende sindaco fra i sindaci", ha aggiunto rivendicando la "competenza e la passione" e di "non avere padrini" politici. "Ho colto tanta gente toscana che ha avuto la coscienza di capire che i nostri valori, in barba ai sondaggi". (Rin)