Scuola: Di Berardino, Ministero intervenga per apertura a Fiano Romano

- "La mancata riapertura del plesso scolastico di Fiano Romano, che ospita sezioni dalla materna alle medie, sta causando notevoli disagi agli studenti e alle famiglie. Chiediamo un intervento celere e risolutivo al ministero dell'Istruzione affinché anche a Fiano Romano possa ripartire il nuovo anno scolastico, poiché non si comprendono con chiarezza le ragioni del differimento della data". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. (Com)