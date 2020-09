Coronavirus: 90 nuovi positivi e 1 morto in Lombardia, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È solo a due cifre oggi l’incremento di casi di coronavirus in Lombardia, dove si registrato 90 nuovi positivi, pari allo 0,9 per cento dei 9.963 tamponi effettuati. Un numero inferiore ai 14.926 tamponi di ieri, quando i positivi registrati sono stati 211, pari all’1,41 per cento. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia, che precisa che dei 90 nuovi positivi 12 sono “debolmente positivi” e 5 sono stati scoperti a seguito di test sierologico. Una persona è morta nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.923 decessi da inizio pandemia. Calano i ricoverati in terapia intensiva, due meno di ieri, a quota 36; mentre aumentano di 19 unità i pazienti nei reparti ordinari, a quota 283. I guariti/dimessi oggi sono 20, per un totale complessivo di 1.470 dimessi e 77.379 guariti.(Rem)