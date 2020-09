Kazakhstan: due figure legate all'opposizione coinvolte nello scandalo dei "FinCen Files"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due figure legate all'opposizione kazaka all'estero sono coinvolte nello scandalo dei "FinCen Files", i documenti della Rete per la lotta contro i reati finanziari (FinCen), agenzia del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ottenuti dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) e dal sito di informazione statunitense “BuzzFeed”. Si tratta, in particolare, dell’ex banchiere Mukhtar Ablyazov, da anni residente in Francia, e di suo genero Ilyas Khrapunov, figlio di Viktor Khrapunov, un ex sindaco della città di Almaty che ora vive all'estero. Secondo i documenti, nell'ottobre del 2012 Ablyazov ha trasferito 5 milioni di dollari per acquistare proprietà immobiliari in Russia attraverso una società fittizia a Cipro (Colligate Investments Ltd.). L'operazione è stata realizzata tramite la Bank of Cyprus a Nicosia, Commerzbank in Germania, JPMorgan negli Stati Uniti e Rigensis Bank in Lettonia. (segue) (Res)