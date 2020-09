Kazakhstan: due figure legate all'opposizione coinvolte nello scandalo dei "FinCen Files" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- JPMorgan ha segnalato il trasferimento di soldi di Ablyazov al sistema finanziario statunitense, indicandolo come una “transazione fraudolenta". Secondo i FinCen, Ablyazov ha trasferito 666 milioni di dollari attraverso 27 banche nel 2008-2016. A questo proposito sono stati compilati 14 moduli "Segnalazione di operazioni bancarie sospette" (Sar). Con il nome di "FinCen Files" viene definita una fuga di 2.657 documenti al centro dei quali ci sono 2.100 rapporti di attività sospette e segnalazioni provenienti dalle banche. Le segnalazioni non sono prove di atti illeciti: gli istituti di credito, infatti, le inviano alle autorità competenti qualora emerga il sospetto che i clienti possano utilizzare i loro fondi per scopi illegali. Per legge, tuttavia, se le banche hanno le prove di attività criminali dovrebbero interrompere i trasferimenti. La fuga di notizie mostra, invece, come il denaro sia stato riciclato attraverso alcune delle più grandi banche del mondo e come diverse reti criminali abbiano utilizzato delle società britanniche anonime per nascondere i loro soldi. (Res)