Ungheria: ministra Giustizia, Stato di diritto non può essere usato per un ricatto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di diritto non deve essere usato come uno strumento di ricatto politico: lo ha detto la ministra della Giustizia dell'Ungheria, Judit Varga, all'emittente "Radio Kossuth". Varga ha commentato quanto dichiarato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a proposito del fatto che entro la fine di settembre la Commissione adotterà la prima relazione annuale sullo Stato di diritto riguardante tutti gli Stati membri e del suo impegno a garantire che i fondi Ue siano spesi nel rispetto dello Stato di diritto. "Lo Stato di diritto è una priorità in Europa, ma se viene usato in dichiarazioni politiche, può facilmente diventare uno "Stato di ricatto", ha detto la ministra. Si tratta di un principio che a suo dire non ha una definizione esatta, bensì è l'esito di un processo storico, e quindi deve essere accertato attraverso un dialogo tra gli Stati membri all'insegna del rispetto reciproco. (segue) (Vap)