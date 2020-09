Ungheria: ministra Giustizia, Stato di diritto non può essere usato per un ricatto politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Budapest è d'accordo sul fatto che lo Stato di diritto è importante, ma esso finisce laddove viene usato come uno strumento di ricatto per vari obiettivi politici. Se verranno introdotte sanzioni finanziarie senza specificare quali standard devono essere rispettati, allora non si potrà parlare di Stato di diritto. Varga si è detta preoccupata della relazione annuale che von der Leyen ha dichiarato sarà adottata entro la fine del mese corrente. La storia recente "insegna che le opinioni dei governi nazionali non ricevono lo stesso credito delle pseudo-prove costruite dalle organizzazioni non governative", ha detto la ministra, aggiungendo che sarebbe politicamente incomprensibile per il rapporto avere delle conseguenze, perché gli Stati membri non hanno dato tali poteri alla Commissione Ue quando hanno aderito all'Unione. (Vap)