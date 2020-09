Croazia: coronavirus, isolamento obbligatorio ridotto a 10 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ridurrà a partire dalla settimana prossima il periodo obbligatorio di isolamento contro la diffusione del coronavirus, portandolo da 14 a 10 giorni. Lo ha reso noto il direttore dell'Istituto croato di sanità pubblica, Krunoslav Capak, ospite oggi dell'emittente "N1". "Gli ultimi dati mostrano che il contagio di una persona diminuisce significativamente dopo il settimo giorno. Dopo il decimo giorno, la persona non è contagiosa. Non è necessario essere in isolamento per più di 10 giorni. Se la persona non ha avuto febbre e sintomi per 24 ore, potrà interrompere l'isolamento", ha detto Capak. I criteri per effettuare i test non cambieranno invece in modo significativo e la priorità continuerà ad essere data agli operatori sanitari, alle persone a rischio e alle persone che lavorano nelle case di cura. (Zac)