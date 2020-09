Mafia: Mattarella su Livatino, ha svolto sua attività con sobrietà, rigore morale, fermezza e instancabile impegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordare la vile uccisione di Rosario Livatino richiama la necessità di resistere alle intimidazioni della mafia opponendosi a logiche compromissorie e all'indifferenza, che minano le fondamenta dello stato di diritto. A distanza di trenta anni, desidero manifestare apprezzamento e vicinanza per tutte le iniziative promosse in ricordo di questo valoroso magistrato e rinnovare i sentimenti di partecipazione e gratitudine del Paese a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato e che in questi anni ne hanno costantemente tenuto viva la memoria", conclude il presidente della Repubblica. (Com)