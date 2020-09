© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per anni ci hanno raccontato che i politici fossero intoccabili, che loro decidevano per noi. Invece oggi hanno deciso e vinto i cittadini. Dimostriamo che esiste ancora un modo per cambiare direzione, tutti insieme, uniti. L’utopia passo dopo passo diventa possibile. #VinceIlSì. Così in un post su Twitter la vicepresidente del Senato, Paola Taverna(M5S) (Rin)