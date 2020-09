Coronavirus: 7 nuovi casi a Milano città, zero nelle province di Cremona e Lecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi di coronavirus sono oggi 27 in provincia di Milano, di cui 7 a Milano città. Un incremento inferiore a quello di ieri, quando i nuovi casi erano stati 81, di cui 46 in città. Nuovi casi in diminuzione anche nelle altre province lombarde: a Monza e Brianza sono 20, a Varese 11, a Brescia 10, a Bergamo 8, a Como 5, a Pavia 3, a Lodi, Mantova e Sondrio 2, mentre le province di Cremona e Lecco non registrano oggi nuovi contagi. Lo si apprende dal quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.(Rem)