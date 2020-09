﻿Referendum: Tofalo (M5s), soddisfazione per Sì, momento storico per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del referendum costituzionale confermano la netta maggioranza del Sì, marcando un passaggio storico per la nostra democrazia. Gli italiani hanno avuto la possibilità di scegliere il futuro del Paese, lo hanno fatto consapevolmente contribuendo così a dare vita ad un sistema nuovo più pertinente alle sfide che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni: lo scrive il Sottosegretario di Stato alla Difesa commentando le proiezioni. "Il voto, infatti, è lo strumento più importante che abbiamo per cambiare le cose. Questo successo è il frutto di un lavoro già iniziato anni addietro e che stiamo portando avanti con forza negli ultimi mesi per il futuro dei cittadini e del Paese", evidenzia Tofalo, "Ora è il momento di andare avanti e guardare alla riforma della legge elettorale. Abbiamo raggiunto uno straordinario risultato che ci trasmette l'energia per continuare a migliorare il futuro dell'Italia con l'impegno di tutti". (Rin)