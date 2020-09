Referendum: Crippa (M5s), risultato storico, in linea con volontà dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del sì al referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari è un risultato storico e dimostra che, il Movimento 5 Stelle, è in linea con la volontà dei cittadini. E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa, che aggiunge: "Senza di noi questo risultato straordinario non sarebbe stato possibile e un grande grazie va agli italiani, che sono andati a votare nonostante la situazione difficile legata al coronavirus. Siamo stati determinanti e trainanti per questa riforma, a cui ne seguiranno altre nell'esclusivo interesse della collettività: lavoreremo, ad esempio, per risolvere l'annosa questione del conflitto d'interessi, per la riduzione delle indennità dei parlamentari e per una legge elettorale costituzionale". (Rin)