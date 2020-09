Viabilità: Anas, lavori di manutenzione agli impianti lungo la statale 36 raccordo Lecco-Valsassina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori di manutenzione degli impianti lungo le gallerie Valsassina e Passo del Lupo della statale 36 "Raccordo Lecco Valsassina" in orario notturno. Lo comunica in una nota Anas. Per consentire lo svolgimento dei lavori la statale verrà chiusa dal km 0,000 al km 9,016 dalle 22.00 del 23 settembre fino alle 5.00 del giorno successivo e giovedi 24 settembre dalle 22.00 fino alle 6.00 del giorno successivo. (com)