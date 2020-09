Regionali: prima proiezione Rai, in Toscana Giani avanti con il 46,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la prima proiezione Opinio per Rai sulle elezioni regionali in Toscana il candidato presidente per il centrosinistra, Eugenio Giani, sarebbe in vantaggio con il 46,4 per cento. Non molto staccata la candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi, che raccoglierebbe 42,1 per cento. La candidata del Movimento 5 stelle, Irene Galletti, sarebbe invece al 6,7 per cento. La copertura del campione è del 6 per cento. (Rin)