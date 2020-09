© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la prima proiezione di Opinio per Rai sulle elezioni regionali in Veneto il governatore uscente del centrodestra Luca Zaia avrebbe staccato il proprio sfidante Arturo Lorenzini raccogliendo il 74,2 per cento dei voti. Per il candidato del centrosinistra il 16,1 per cento. La copertura è del 7 per cento del campione. (Rin)