Farnesina: Sereni parla ad Assemblea generale Agenzia per l'energia atomica

- Il sistema di salvaguardie garantito dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica grazie alla sua natura multilaterale, imparziale e qualificata, rimane una delle componenti centrali del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari e un'assicurazione fondamentale per la nostra sicurezza". Lo dichiara la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, intervenendo in videoconferenza alla 64ma Assemblea generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. "In questo contesto, è senz'altro un passo positivo, la dichiarazione congiunta rilasciata dall'Aiea e dall'Iran, di cui attendiamo con impazienza la sua piena e tempestiva attuazione. Allo stesso tempo, rimaniamo profondamente preoccupati per le gravi difficoltà che l'Accordo sul nucleare iraniano sta ancora vivendo. Per l'Italia, esso è un elemento chiave dell'architettura di non proliferazione globale e un esempio di successo della diplomazia multilaterale. La sua piena attuazione è dunque fondamentale per la sicurezza regionale e internazionale. Esortiamo dunque l'Iran a tornare ad attuare pienamente i suoi obblighi senza indugio". (segue) (Res)