Coronavirus: calano i contagi, 1.350 nuovi casi, 17 i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cala il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.350 nuovi casi contro i 1.587 di ieri. In calo anche i tamponi che sono passati dagli 83.428 di ieri ai 55.862 di oggi. I morti sono 17, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 35.724. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è pari a 218.703 (+352), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 45.079 (+981). Al momento sono 2.475 i ricoverati con sintomi, 110 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva si trovano 232 persone con un incremento di 10. Sono poi 42.372 i positivi che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Campania (243), il Lazio (198), l'Emilia Romagna (116), il Veneto (103). Nessuna regione è a contagi zero. La Basilicata un solo caso, la Valle d'Aosta due. (Rin)