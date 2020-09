Referendum: Di Maio, fronte del "sì" e quello del "no" si uniscano per riduzione stipendi parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la vittoria del "sì" alla riduzione del numero dei parlamentari, "il nostro compito ora è guardare avanti, alla normalizzazione degli stipendi dei parlamentari. Rivolgo un invito al fronte del 'sì' e a quello del 'no': uniamoci per ottenere un altro importante risultato, la riduzione degli stipendi dei parlamentari". Lo ha sottolineato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una dichiarazione alla Camera. (Rin)