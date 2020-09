Regionali: prima proiezione Rai, in Puglia Emiliano al 46 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Emiliano in vantaggio in Puglia. Lo dicono le prime proiezioni di Opinio per Rai sulle elezioni regionali in Puglia. Il governatore uscente e candidato del centrosinistra, Michele Emiliano, avrebbe raccolto il 46 per cento dei voti mentre lo sfidante di centrodestra, Raffaele Fitto, si fermerebbe al 40,1. Il 10,4 per cento per la candidata del Movimento 5 stelle Antonella Laricchia. La copertura è del 6 per cento del campione. (Rin)