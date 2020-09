Russia: ministero Salute regione Omsk, abiti di Navalnyj già in possesso degli inquirenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici dell'ospedale di Omsk non sono più in possesso degli abiti dell'attivista Aleksej Navalnyj, ricoverato il 20 agosto nella città siberiana e poi trasferito in Germania. È quanto comunicato dal servizio stampa del ministero della Salute regionale, in risposta alle richieste del politico di riavere gli abiti che indossava al momento del ricovero in quanto elemento decisivo per le indagini. Oggi, hanno ricordato i collaboratori di Navalnyj, è scaduto il termine per lo svolgimento delle verifiche pre-investigative. "I vestiti sono stati sequestrati dalle autorità inquirenti come parte delle indagini pre-investigative quando Navalnyj era ad Omsk", ha dichiarato l'ufficio stampa. L'attivista dell'opposizione russo è stato portato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva di uno degli ospedali della regione e, due giorni dopo, trasferito alla clinica Charitè di Berlino, dove è stato riscontrato un avvelenamento da agente nervino. (segue) (Rum)