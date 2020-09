Russia: ministero Salute regione Omsk, abiti di Navalnyj già in possesso degli inquirenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati della Fondazione per la lotta alla corruzione, hanno chiesto al Comitato investigativo della Federazione Russa di avviare un procedimento penale per attentato alla vita del personaggio pubblico, ma il caso non è stato ancora aperto, in quanto gli inquirenti si basano sulle conclusioni degli specialisti nazionali, i quali escludono l'avvelenamento come causa del malore. Il Cremlino, a sostegno delle autorità inquirenti, ha più volte osservato che non esistono in Russia le basi legali per l'avvio di un processo penale, dal momento che i medici tedeschi e gli specialisti dei laboratori indipendenti coinvolti negli esami non hanno fornito prova concreta dell'avvelenamento.Oggi 21 settembre il direttore della Fondazione, Ivan Zhdanov, ha dichiarato che il termine massimo assegnato dalla legge per un controllo pre-investigativo era scaduto, senza l'avvio di un procedimento penale o l'emissione di un rifiuto ufficiale. Gli avvocati del politico dell'opposione invieranno una richiesta ufficiale per la restituzione degli abiti, che possono costituire prove materiali nelle indagini. "I 30 giorni di 'controllo pre-investigativo' sono stati usati per nascondere questo importante elemento di prova. Prima di essere autorizzato a portarmi in Germania, mi hanno tolto tutti i vestiti e mi hanno mandato completamente nudo", ha scritto lo stesso Navalnyj sul proprio blog. (Rum)